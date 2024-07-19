Российский военный и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» заявил, что на территории Украины женщины регулярно сталкиваются с сексуальным насилием со стороны иностранных наемников. Военные из стран НАТО похищают украинок и совершают против них насилие, а в некоторых случаях даже убивают, сообщает «ФедералПресс» .

«К населению они относятся как к предметам на подконтрольной территории. В прямом смысле как к вещам», — поделился боец ВС РФ.

18 июля замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что иностранные наемники с украинскими солдатами виновны как минимум в 50 военных преступлених, произошедших на территории региона. В селах Глубокое и Лукьянцы была зафиксирована серия похищений и изнасилований женщин французами, некоторые из жертв погибли.

Военный блогер также заявил, что случаи сексуального насилия над местными женщинами, совершенные иностранными наемниками, наблюдаются также и в других регионах. Женщины с Украины становятся жертвами наемников, прибывших из совершенно разных стран, отметил автор канала «Очередной СВОшник».