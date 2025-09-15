В Ангарске при хлопке газа в многоквартирном доме три человека пострадали

Рано утром в одном из многоквартирных домов Ангарска произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Как сообщают экстренные службы, инцидент произошел в квартире на первом этаже, где в результате взрыва были выбиты оконные рамы, однако возгорания не последовало.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В момент инцидента из здания самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, включая 12 детей, которые не пострадали.

На месте работают сотрудники МЧС России, которые оценивают обстановку и проводят необходимые аварийно-спасательные работы. Причины произошедшего выясняются, специалисты проверяют версию утечки бытового газа.