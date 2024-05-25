В Анапе выпускник-девятиклассник прыгнул в море за тапком и утонул

В Анапе после последнего звонка погиб выпускник, окончивший девятый класс. Юноша прыгнул в море за тапочком, не умея плавать, и захлебнулся, сообщает Life.ru .

После последнего звонка выпускник и его товарищи решили посидеть на пирсе. В один момент подросток обронил в море тапок и решил нырнуть за ним. Как выяснилось, несовершеннолетний не умел плавать, и его стало уносить волной.

На помощь другу бросился его одноклассник, но парню не удалось доплыть до товарища. По итогу выпускник, ранее учившийся в кадетской школе, утонул.

По данным издания, спасатели искали тепло утопленника минимум четыре часа.

Сам подросток был спортсменом и занимался греко-римской борьбой. В обычную школу из кадетского корпуса он перешел всего год назад.