В Анапе нарушитель ПДД едва не убил 200 детей на горном серпантине

В Анапе 200 школьников на пяти автобусах в сопровождении экипажей дорожно-патрульной службы (ДПС) едва не погибли на горном серпантине из-за нарушителя ПДД, который на большой скорости двигался в сторону колонны автобусов. Сотрудники ДПС приняли удар на свою машину, благодаря чему удалось избежать трагедии, сообщает Telegram-канал «112» .

«В колонне пять автобусов, я первым шел, впереди патруль. Я шел за патрульным (авто — ред.). Нас было 250 человек. В салоне у меня было 40 человек. Мы ехали по-нормальному, потихонечку. Спускаясь с Варваровки (спуск к морю от поселка Варваровка в Анапском районе — ред.) мы поднимались в гору, там крутой поворот был, влетает оттуда легковая машина. Чтобы не было столкновения с автобусом, патрульный ДПС принял на себя удар», — рассказал водитель первого автобуса, который перевозил детей.

Предварительно известно, что колонна детей двигалась из Утришского дельфинария в оздоровительный лагерь по горному серпантину. Благодаря действиям лейтенантов Артема Мисана и Георгия Балабанова трагедии удалось избежать.

Стоит отметить, что легковушка и патруль ДПС столкнулись по касательной, благодаря этому жертв удалось избежать. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами. Дети добрались до лагеря невредимыми, их жизням на момент публикации заметки ничего не угрожает.

