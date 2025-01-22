В аэропорту Грозного задержали пассажирок с золотыми цепями на 19 млн рублей

На Чеченском таможенном посту в аэропорту Грозного у двух пассажирок, планировавших вылететь в Турцию, нашли массивные золотые цепи на общую сумму 19 млн рублей, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Контрабанду нашли с помощью ручного металлодетектора, когда женщины проходили «зеленый» коридор.

Пассажирки объяснили, что цепи являются их личными украшениями, и сказали, что не знали о правилах перемещения. Однако по внешнему виду изделий было установлено, что цепи не являются ювелирными, это просто переплавленное золото.

Товар изъяли у злоумышленниц. Экспертиза показала, что цепи на 99,5% сделаны из золота 999 пробы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Женщинам может грозить штраф до 1 млн рублей или тюремный срок до пяти лет.