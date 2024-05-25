В Адыгее беспилотник рухнул на аул

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в ауле Псейтук (Тахтамукайский район республики) упал беспилотный летательный аппарат. По словам регионального главы, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает Life.ru .

В своем Telegram-канале Кумпилов также опубликовал три фотографии с места происшествия. Глава Адыгеи отметил, что при падении беспилотника жители аула не пострадали.

«Никаких разрушений и пострадавших нет», — написал Кумпилов.

На месте падения БПЛА работают представители «всех необходимых ведомств» и спецслужбисты, добавил руководитель Адыгеи.