В Адыгее беспилотник рухнул на аул
Мурат Кумпилов: в Адыгее упал БПЛА, пострадавших нет
Фото - © Мурат Кумпилов/Telegram
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в ауле Псейтук (Тахтамукайский район республики) упал беспилотный летательный аппарат. По словам регионального главы, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает Life.ru.
В своем Telegram-канале Кумпилов также опубликовал три фотографии с места происшествия. Глава Адыгеи отметил, что при падении беспилотника жители аула не пострадали.
«Никаких разрушений и пострадавших нет», — написал Кумпилов.
На месте падения БПЛА работают представители «всех необходимых ведомств» и спецслужбисты, добавил руководитель Адыгеи.