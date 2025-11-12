сегодня в 20:47

В Ачинске взорвавшийся баллончик от насекомых разрушил половину квартиры

В Ачинске Красноярского края в одной из квартир взорвался баллончик с жидкостью от насекомых. Взрывной волной серьезно повредило квартиру: в помещении выбило межкомнатную стену и окно вместе с рамой, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент случился в многоэтажке, которая не оборудована газом. В прокуратуре региона сообщили о госпитализации 72-летней владелицы квартиры, обнаруженной без сознания с термическими ожогами различной степени тяжести.

Предварительной версией случившегося названа небрежность при курении. Возле пепельницы был найден поврежденный баллончик из-под средства от насекомых.

На опубликованных кадрах видно, что квартира и находящаяся в ней мебель серьезно пострадали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются под надзором прокуратуры.

