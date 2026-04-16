В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви

В Ачинске 13-летнего подростка избили металлической ложкой для обуви

В Ачинске 13-летний подросток получил переломы и сотрясение мозга после избиения металлической ложкой для обуви. Подозреваемого задержали, сообщает RT .

Все произошло в подъезде жилого дома. По имеющимся данным, местный житель напал на подростка из-за шума и избил его металлической ложкой для обуви.

В региональном управлении МВД сообщили, что из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации мальчика 2012 года рождения с телесными повреждениями. Врачи оказали помощь и отпустили его домой.

В тот же вечер мать подростка подала заявление в полицию. Сотрудники задержали мужчину 1973 года рождения.

По информации источника, знакомого с ситуацией, ранее задержанный был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия.

