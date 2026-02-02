Уже 3-й случай: крокодил утащил и проглотил мужчину при наводнении в Мозамбике

Крокодил утащил и убил мужчину во время мощного наводнения в Мозамбике

В Мозамбике трагический случай произошел во время масштабного наводнения — крокодил напал на мужчину и убил его, сообщает «Царьград» со ссылкой на Penn Live.

Рептилия атаковала жертву, когда та приблизилась к воде, не осознавая подстерегающей угрозы. Этот случай стал уже третьим смертельным нападением крокодилов за последнее время. Специалисты объясняют это явление сильными паводками, которые вынесли хищников из заповедных зон ближе к населенным пунктам.

Представители власти заявили, что из-за рекордного разлива воды крокодилы, в том числе обитающие в реке Лимпопо, оказались на затопленных территориях. Местным жителям настоятельно рекомендуют избегать близкого контакта со стоячими водами, где могут прятаться опасные рептилии.

По словам секретаря провинции Мапуту Анрикеша Бонгесе, из-за наводнения многие реки соединились с другими водоемами, что значительно увеличило вероятность столкновений людей с крокодилами.

