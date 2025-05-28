Устроивший резню в Байкальске не хотел общаться с приехавшими на место ЧП

17-летний юноша, устроивший массовое убийство в Байкальске, упорно не желал покидать охваченный огнем дом и контактировать с прибывшими на место трагедии родственниками жертв, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

После того, как 15-летняя девушка через свою мать сумела вызвать сотрудников полиции, к месту происшествия направились ее брат и его приятель, которые прибыли к дому около трех часов ночи.

«По словам брата Вероники, когда они приехали к дому, там уже была скорая, но полиции еще не было. Михаил находился в основном доме и не позволял никому туда зайти: носился, как сумасшедший. Парни пытались с ним поговорить, кричали ему, чтобы он вышел из дома и спокойно с ними пообщался. Но тот отказывался», — отметил источник.

Подчеркивается, что к моменту прибытия полиции из дома уже чувствовался запах гари, но открытого огня видно не было.

Прибывшие на место сотрудники полиции вместе с родственниками пострадавших приблизились к летнему домику и увидели в окне лежащих окровавленных подростков. Дверь оказалась заперта, и ее пришлось выламывать.

Когда они проникли внутрь, все дети, за исключением одного, уже были мертвы. Пострадавшего 15-летнего Руслана в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предположительно, злоумышленник сначала совершил нападение на подростков в летнем домике, а затем переместился в основной. Большинству выживших удалось спастись, убежав именно из основного дома, в то время как из летнего никто не смог выбраться, заключил источник.