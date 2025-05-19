Установлена причина, спровоцировавшая массовые драки подростков в Махачкале

Неправильный взгляд одного из подростков стал причиной массовых драк в Махачкале

Массовая драка подростков в Дагестане началась из-за неправильного взгляда одного из молодых людей. В потасовке представители «стотринадцатых» вышли против «пятисотых», сообщает Baza .

«Война» подростков на улицах Махачкалы началась несколько дней назад. Завершились стычки массовой дракой 17 мая рядом с Троллейбусным кольцом. В схватке поучаствовали около сотни молодых людей. С одной стороны были так называемые «пятисотые», с другой — «стотринадцатые».

Полицейские провели задержание 55 человек. Большая часть из них — подростки.

Правоохранители выяснили, что «война» между группами молодежи началась 16 мая из-за неправильного взгляда. В этот день в сквере им. Фазу Алиевой гулял 16-летний Магомед. По направлению к нему шел 17-летний Мухаммад. Магомед якобы странно смотрел на Мухаммада. Парню это не понравилось, он попросил прекратить.

Магомед сказал, что куда хочет, туда и смотрит. Произошла драка. После нее на следующий день началась «война».

На 18 задержанных несовершеннолетних оформили административные протоколы за хулиганство. В отношении родителей 35 подростков составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.