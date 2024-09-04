Уснувший за рулем водитель снес лавочку с людьми в Электростали

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Электросталь, где водитель на автомобиле Kia снес лавочку с людьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В 12:45 на проспекте Ленина водитель 1993 года рождения совершил наезд на лавочку, где сидели мужчина и женщина. Со слов автолюбителя, он уснул за рулем. Известно, что водитель не употреблял алкоголь.

Пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на дороге около села Бужаниново в Сергиево-Посадском округе перевернулись грузовик и кран. На опубликованном в Сети видео показано, как фура и кран лежат на боку на обочине дороги, рядом стоят полицейские.