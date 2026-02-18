Ушиб мозга и кровоизлияние: глыба льда упала с 12 этажа на мужчину в Самаре

сегодня в 18:39

Мужчина получил ушиб мозга из-за сошедшей с балкона глыбы льда в Самаре

В Самаре огромная глыба льда упала на мужчину. Он получил травму, сообщает SHOT .

Поздним вечером 39-летний мужчина отправился на улицу подышать свежим воздухом. Когда он завернул за угол дома, на него рухнула глыба льда с балкона, расположенного на 12 этаже.

Пострадавший смог добраться до квартиры. Там он вызвал себе скорую помощь.

В результате произошедшего его госпитализировали. В больнице установили, что у него ушиб мозга с кровоизлиянием.

