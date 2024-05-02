Ушедшая на почту певица таинственно исчезла около кладбища в Перми

В Перми с 24 апреля ищут 49-летнюю Светлану М., когда пропала после похода на почту. В последний раз женщину видели около автозаправки, неподалеку от которой находится кладбище, сообщает aif.ru .

Рыжеволосая женщина с зелеными глазами пропала после того, как ушла отправлять заказное письмо. При себе у пермячки была черная женская сумочка, среди одежды — светло-сиреневая куртка, черные сапоги на каблуке и синие джинсы. Женщина трудится дизайнером аксессуаров и занимается пением.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, женщина сходила на почту и потом ушла на автовокзал. Там она купила билет на рейс «Пермь — Чусовой», после чего доехала до заправки и покинула салон. Далее следы женщины теряются.

Все это время странности происходили и с мобильником пропавшей — он то появляется в сети, то исчезает. На следующий после исчезновения день сигнал телефона мелькнул на вышке связи в Пальниках, сообщили участники поисков.

«Однако то, что он то появляется в сети, то снова исчезает, может говорить о плохой связи на территории, а не о том, что кто-то его включает и выключает», — полагают волонтеры.

Всех людей, которые располагают информацией о пропавшей жительнице микрорайона Садовый Светлане М., просят обращаться к волонтерам или правоохранителям.