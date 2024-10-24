Ушаков захохотал от инцидента с Лавровым на саммите БРИКС

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, предположительно, наступили на ногу во время заседания на казанском саммите БРИКС. После инцидента глава МИД сказал фразу, которая рассмешила помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Журналисты успели снять инцидент. Судя по кадрам, сперва перед Лавровым проходил участник саммита, после чего министр встрепенулся. В этот момент глава внешнеполитического ведомства РФ делал записи на бумаге.

Похоже, Лаврову наступили на ногу. После того этого он произнес какую-то фразу и вернулся к заметкам.

Сказанное Лавровым насмешило Ушакова, сидящего по левую руку от главы МИД. После реплики Лаврова помощник главы государства засмеялся и начал весело смотреть на самого министра.