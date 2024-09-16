сегодня в 20:30

Ущерб из-за загрязнения рек Сейм и Десна на Украине составил 12 млн долларов

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценили ущерб из-за загрязнения рек Сейм и Десна в 500 млн гривен, что в пересчете на американскую валюту — 12 млн долларов, сообщает Mash .

Река Сейм — левый приток Десны. Она протекает в Глушковском районе Курской области. В результате атаки ВСУ в Сейм попали удобрения, хранящиеся на складах бывшего сахарного завода в поселке Теткино.

Они по течению распространились на территории Украины. Так, например, в Десне выявили 0,16-0,26 мг/дм3 марганца.

70% питьевой воды Киев создавал из речной. На данный момент несколько сотен тысяч украинцев находятся под угрозой отравления. Отмечается, что Десна питает Киев, Чернигов и другие северные украинские города.

Ранее стало известно, что украинская армия уничтожает мосты через реку Сейм в Курской области, которым пользуются мирные жители. Над разрушенными строениями дежурят дроны ВСУ, чтобы объект не могли восстановить.