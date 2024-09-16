Украинская армия уничтожает мосты через реку Сейм в Курской области, которые используют мирные жители, сообщает РИА Новости .

Агентство разместило последствия украинского артудара по одному из мостов в данном регионе. Он частично обрушился. Также показана уничтоженная противником сельхозтехника.

В настоящий момент над разрушенным мостом всегда дежурят дроны ВСУ, чтобы объект не могли восстановить. При появлении техники около моста, в том числе и сельскохозяйственной, ее сразу ликвидируют.

Ранее российские военные ударили ракетами по мосту, соединяющему Покровск с Мирноградом. Его ВСУ использовали как ключевую транспортную артерию. Одна из секций моста была обрушена.