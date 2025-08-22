Ущерб 1,9 млн руб: в Кузбассе группа мужчин незаконно вырубала хвойные деревья

В пресс-служба Следкома и прокуратуры Кузбасса рассказали, что начнется суд над участником преступной группы, незаконно вырубавшей хвойный лес в Тяжинском районе, сообщает Сiбдепо .

«ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)», — прописана статья в сообщении ведомства.

Известно, что в 2024 году летом трое местных жителей и государственный инспектор лесничества организовали на территории Тяжинского незаконную вырубку деревьев. Инспектор снабжал группу поддельными документами, благодаря которым преступники могли вывозить древесину пол видом валежника.

Также именно он передавал своим сообщникам информацию о проверках, чтобы избежать задержания и наказания. Остальные участники непосредственно занимались вырубкой. Для этого у них даже была специальная техника для спила, вывоза и погрузки десятки хвойных деревьев.

Отмечается, что дело раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ. В результате действий преступников ущерб государству составил 1,9 миллионов рублей. Один из мужчин сотрудничал со следствием, и у фигурантов были изъяты транспортные средства на сумму около 14 миллионов рублей.