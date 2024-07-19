Усатый директор магазина в Подмосковье дал девочкам мороженое и показал член

В Подмосковье задержали директора супермаркета, который раздавал маленьким девочкам бесплатное мороженое, а потом показывал свой половой орган, сообщает SHOT .

Десятилетняя девочка и ее подруга гуляли в Подмосковье и решили остановиться у автомата с напитками возле продуктового магазина. Тогда к ним подошел сотрудник и спросил, что школьницам нужно. Оказалось, что пятиклассницы пришли за мороженым. Тогда мужчина разрешил девочкам выбрать любое и отправил их к холодильникам.

Сотрудник супермаркета оплатил девочкам сладость и отправился за ними на улицу. На детской площадке мужчина вновь подошел к школьницам и сказал: «Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть!», после чего стянул штаны и показал половой орган. Девочки испугались и дома пожаловались родителям.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении детей.