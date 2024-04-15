Уровень воды к курганском Тоболе поднялся на 11 см за два часа

За последние два часа вода поднялась на 11 сантиметров, достигнув отметки в 596 см.

«Бараба, Кетовский округ на это же время 226 см, +23 см за 2 часа. Рост уровня воды по данным Кетовского округа в районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние 2 часа составляет от +18 до +20 см», — сказано в сообщении.

Жителей Кургана призвали эвакуироваться на фоне угрозы наводнения 8 апреля. В этот день в регионе был объявлен режим ЧС. За субботу уровень воды в реке поднялся на 75 см. За следующую ночь уровень Тобола вырос еще на 54 см.

Наиболее тяжелая ситуация сегодня в Оренбургской области. Из-за паводков там оказалось затоплено около 11 тыс. жилых домов и 15 тыс. участков.