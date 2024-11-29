сегодня в 19:53

Упавшая в кипяток пенсионерка умерла в больнице Владивостока

Во Владивостоке умерла пожилая женщина, которая получила 50% ожогов тела при падении в лужу с кипятком во дворе дома, об этом РЕН ТВ сообщил осведомленный источник.

«У нее были ожоги туловища, рук и ног — всего 50% тела», — пояснил собеседник редакции.

Медики делали все возможное, чтобы спасти пострадавшую женщину, но оказались бессильны. Женщина умерла от полученных травм.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, как во дворе дома образовалась лужа с кипятком. Предварительно установлено, что вода появилась во дворе из-за коммунальной аварии.

Прорыв трубы мог спровоцировать неконтролируемый сброс воды на теплоузле, который расположен выше по улице. Подробности случившегося выясняются.