Упавшая снежная глыба убила ребенка на востоке Москвы

Ребенок погиб под снегом, упавшим с крыши на Щелковском шоссе

Трагедия произошла в пятницу вечером на Щелковском шоссе. Это уже вторая жертва за два часа.

Ранее мужчину насмерть задавило снегом, упавшим с частного дома в Новой Москве. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Кроме того, девочек 4 и 5 лет завалило снегом в деревне Глазово в Дмитровском округе. Одной из пострадавших выбило зуб и ушибло руку, другой — рассекло бровь. Пострадавших доставили в больницу.

