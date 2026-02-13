Упавшая снежная глыба убила ребенка на востоке Москвы
Ребенок погиб под снегом, упавшим с крыши на Щелковском шоссе
Фото - © Медиасток.рф
Упавшая снежная глыба упала на ребенка на востоке российской столицы, мальчик погиб, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла в пятницу вечером на Щелковском шоссе. Это уже вторая жертва за два часа.
Ранее мужчину насмерть задавило снегом, упавшим с частного дома в Новой Москве. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
Кроме того, девочек 4 и 5 лет завалило снегом в деревне Глазово в Дмитровском округе. Одной из пострадавших выбило зуб и ушибло руку, другой — рассекло бровь. Пострадавших доставили в больницу.
