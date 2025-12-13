Упал на бок и перекрыл пути: тепловоз протаранил поезд в Пензенской области
Два поезда врезались друг в друга в Пензенской области
Фото - © Приволжская транспортная прокуратура
Два поезда врезались друг в друга в Пензенской области. Происшествие случилось 13 декабря на станции Чаис, сообщает «112».
Тепловоз, предположительно, проехал на красный свет. В результате врезался в бок второго поезда.
Ряд вагонов сошли с рельсов. По имеющимся данным, никто не пострадал.
На опубликованных фото, один из поездов перевернулся и упал на бок. Минимум два вагона отсоединились друг от друга. Пути перекрыты.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.
Фото - © Приволжская транспортная прокуратура