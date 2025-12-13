Упал на бок и перекрыл пути: тепловоз протаранил поезд в Пензенской области

сегодня в 15:00

Два поезда врезались друг в друга в Пензенской области

Два поезда врезались друг в друга в Пензенской области. Происшествие случилось 13 декабря на станции Чаис, сообщает « 112 ».

Тепловоз, предположительно, проехал на красный свет. В результате врезался в бок второго поезда.

Ряд вагонов сошли с рельсов. По имеющимся данным, никто не пострадал.

На опубликованных фото, один из поездов перевернулся и упал на бок. Минимум два вагона отсоединились друг от друга. Пути перекрыты.

