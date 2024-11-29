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Уничтожение БПЛА ВСУ попало на видео в Запорожской области

В Запорожской области оператор российского FPV-дрона уничтожил вражеский беспилотник самолетного типа, момент ликвидации крупным планом попал на видео, сообщает Минобороны РФ .

На опубликованных кадрах видно, что российский FPV-дрон стремительно сближается с ударным украинским беспилотником самолетного типа и уничтожает его. Ликвидация вражеского объекта типа Grey Widow осуществлена в воздушном пространстве Запорожской области.

Российские военные держат под контролем небо в зоне проведения специальной военной операции и оперативно сбивают беспилотники противника.

Ранее на видео попал момент ликвидации малых группировок ВСУ под Курском. Представители киевского режима хотели сменить место дислокации, но в итоге были уничтожены.