Видео момента уничтожения бойцов ВСУ в Курской области
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Момент уничтожения украинских военных, которые малыми группами пытались сменить позиции в Курской области, попал на видео, сообщает Минобороны России.
На опубликованных кадрах видно, что российские бойцы с помощью разведывательных беспилотников Центра «Рубикон» на курском направлении обнаружили попытку малых вражеских формирований сменить позиции и пресекли ее.
Специалисты «Рубикона» нанесли точные удары по малым группам ВСУ, полностью их ликвидировав. Боевую задачу выполнили с помощью FPV-дронов.
Бойцы российской армии продолжают вытеснять и уничтожать представителей киевского режима на родной земле. За последние сутки ВС РФ ликвидировали более 340 бойцов ВСУ под Курском.