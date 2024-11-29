Видео момента уничтожения бойцов ВСУ в Курской области

сегодня в 20:06

Момент уничтожения украинских военных, которые малыми группами пытались сменить позиции в Курской области, попал на видео, сообщает Минобороны России .

На опубликованных кадрах видно, что российские бойцы с помощью разведывательных беспилотников Центра «Рубикон» на курском направлении обнаружили попытку малых вражеских формирований сменить позиции и пресекли ее.

Специалисты «Рубикона» нанесли точные удары по малым группам ВСУ, полностью их ликвидировав. Боевую задачу выполнили с помощью FPV-дронов.

Бойцы российской армии продолжают вытеснять и уничтожать представителей киевского режима на родной земле. За последние сутки ВС РФ ликвидировали более 340 бойцов ВСУ под Курском.