Российские войска ликвидировали около 340 бойцов ВСУ в Курской области за сутки. Разгром группировки противника в приграничном регионе продолжается, сообщает Минобороны России.

За тот же период в Курской области уничтожена техника ВСУ. Выведены из строя боевая бронированная машина, бронетранспортер и 12 машин.

Российским войскам удалось уничтожить шесть минометов и артиллерийское орудие. С начала боевых действий в Курской области было уничтожено 36,6 тыс. боевиков, 223 танка, 158 БМП, 123 БТР, более 1,2 тыс. бронированных машин, и других видов техники ВСУ.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром 29 ноября в небе региона уничтожили ракету противника. Он поблагодарил бойцов ПВО и солдат, которые защищают границу.