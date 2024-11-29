Очередную украинскую ракету сбили в Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что утром 29 ноября в небе над регионом сбили украинскую ракету. Информации о наличии пострадавших и возможных разрушениях не приводилось.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил глава региона.

Ранее Минобороны России докладывало, что 23 и 25 ноября Курскую область атаковали американскими баллистическими ракетами ATACMS. В ходе противоракетного боя удалось уничтожить 10 из 13 ракет, три из них достигли цели. В результате обстрела пострадали российские военные, также была повреждена радиолокационная станция (РЛС) и инфраструктура аэродрома Курск-Восточный.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что за два дня российские войска выпустили по Украине 100 ракет разных классов и 466 дронов в ответ на удары ATACMS по курскому приграничью.