Путин рассказал, как РФ ответила на удары баллистическими ракетами ATACMS

Российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ за два дня атаковали Украину с применением 100 ракет в ответ на атаки вглубь своей территории. По словам главы государства, ночью 28 ноября российские войска поразили 17 украинских военных объектов, выпустив по целям 90 ракет и 100 беспилотников, сообщает ТАСС.