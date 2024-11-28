сегодня в 13:31

Путин: Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина несколько раз пыталась атаковать объекты, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС .

Российский лидер добавил, что «киевские главари» на данный момент нелегитимны. Президент РФ назвал их «узурпаторами», которые не имеют права отдавать приказы армии.

Ранее Путин рассказал, как именно РФ ответила на удары баллистическими ракетами ATACMS вглубь страны. По его словам, ВС РФ за два дня запустили по Украине 100 ракет.

Российский лидер добавил, что Минобороны РФ и Генштаб выбирают новые цели для удара «Орешником», которым ранее поразили завод в Днепропетровске.