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Уничтожена огнем: квартира загорелась в многоэтажке в центре Москвы

Происшествия
0:08

Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме в центре столицы. К настоящему моменту информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о ЧП поступило в пятницу по адресу: улица Погодинская, д. 14/16. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горят личные вещи и мебель в одной и квартир многоэтажки.

В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется.

На опубликованных телеканалом «Москва 24» кадрах видно, как в результате происшествия квартира полностью выгорела. Из окон вырываются языки пламени и клубы дыма.

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