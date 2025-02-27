«Умираем от холода»: детей-хоккеистов заселили в ледяные номера в Волгограде

Юные спортсмены в Волгограде пожаловались на холод в номерах, куда их заселили

Детей-спортсменов заселили в жуткие гостиничные номера в Волгограде, в которых царит антисанитария, а также температура не поднимается выше 15 градусов. Из-за холода ребята стали заболевать, сообщает « Осторожно, новости ».

Дети от 9 до 15 лет прибыли в город, чтобы принять участие в хоккейном турнире «Золотая шайба». Их заселили в гостиничные номера, в которых оказались «ужасные условия».

Температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов тепла, дети жалуются на сквозняки. Горячей воды нет. Кроме того, по их словам, в комнатах и туалетах не убирают, там грязно. Некоторые из ребят даже заметили тараканов на полу.

На фоне этого команды начали сниматься с соревнований, так как дети стали болеть. По словам взрослых, у 80% ребят поднялась температура выше 38 градусов. Один ребенок и вовсе попал в больницу в тяжелом состоянии.

Некоторые команды завершили турнир накануне, но в воскресенье приезжают новые ребята. Родители просят перенести или вовсе отменить соревнования.

Ранее жители хутора Кавалерского Ростовской области забили тревогу из-за якобы замерзающих на пруду лебедей. По словам местных властей, птицы не вмерзли в лед, с ними все хорошо.