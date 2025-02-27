Власти хутора в Ростовской области: стая лебедей не вмерзала в лед на пруду

Жители хутора Кавалерского Егорлыкского района Ростовской области забили тревогу из-за вмерзшей в лед стаи лебедей. По словам местных властей, с птицами все хорошо, они на самом деле не замерзли, а «бегают и летают», сообщает издание « Подъем ».

Видео, на котором запечатлено примерно 100 лебедей, разошлось по соцсетям. По данным Telegram-канала «Тютина», птицы вмерзли в лед. Пользователи забили тревогу и призвали спасать пернатых.

После этого глава администрации Кавалерского сельского поселения Дмитрий Хаустов заявил, что лично съездил на то место, где заметили птиц. По его словам, у лебедей «все потрясающе», они «летают, бегают» и хорошо себя чувствуют, а не вмерзли в лед.

По словам Хаустова, видео, которое появилось в соцсетях, было снято «с двух километров», а потому людям могло показаться, что лебеди замерзли. Он сообщил, что птицы на самом деле нуждаются только в покое, из-за чего и выбрали отдаленный от людей пруд.

В начале января в Подмосковье спасли утку, примерзшую ко льду водоема. Случай произошел в Наро-Фоминском городском округе.