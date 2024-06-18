Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
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Скончалась вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноклуба «Эльдар» Елена Гурко, сообщает РБК.
Абайдуллиной было 83 года.
Вдова Рязанова родилась 15 мая 1941 года. Много лет она трудилась как журналист. После смерти Рязанова взяла руководство над киноклубом «Эльдар».
Абайдуллина и Рязанов познакомились в 1987 году на Московском международном кинофестивале. С тех пор они не расставались до смерти режиссера.