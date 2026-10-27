«Улица Маркова» выиграла первый этап ХА-ХА ЛИГИ КВН в Дмитрове

Пять команд открыли новый сезон дмитровской ХА-ХА ЛИГИ КВН 24 октября. Первое место заняла «Улица Маркова» с результатом 9,4 балла.

Сборная Инженерной школы стала второй, набрав 9 баллов. Третье место разделили «Аквакультура» ДРТИ и команда гимназии «Дмитров» — у обеих по 8,4 балла. Команда лицея № 4 завершила игру с результатом 8 баллов.

В Дмитрове в КВН играют много лет. Местные команды побеждали в Подмосковной лиге и выходили в финал Рязанской. В новом сезоне соревнуются школьники, студенты и участники местного КВН-сообщества.

«За эти годы выросло целое поколение КВНщиков, а команды добились успехов и за пределами округа. Особенно приятно видеть, что интерес к игре сохраняется: на смену опытным участникам приходят новые ребята со своими идеями, шутками и желанием выступать», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Она также подчеркнула важность поддержки молодежных инициатив, которые помогают участникам находить друзей, раскрывать таланты и увереннее выступать перед большой аудиторией.

Организовать и провести первый этап помогли «Волонтеры Подмосковья». Следующие игры определят победителя сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.