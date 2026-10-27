В Наро-Фоминске более 1,2 тыс артистов выступят в финале «Радуги талантов»

Финал областного конкурса современного творчества «Радуга талантов» пройдет с 1 по 4 ноября в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. В нем примут участие более 1,2 тыс. вокалистов и танцоров, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы «Радуги талантов» получили 280 заявок из 26 муниципалитетов. По итогам просмотра видеозаписей в финал отобрали 170 коллективов и сольных исполнителей — по 85 в направлениях «Современный вокал» и «Современный танец».

1 ноября участники представят эстрадные танцы и постановки в современных направлениях. 2 ноября вокалисты исполнят песни российских и зарубежных композиторов, а также народные произведения в эстрадной обработке. Конкурс завершится 4 ноября гала-концертом и церемонией награждения.

Выступления оценит профессиональное жюри. В его состав войдут преподаватели вузов направления «Культура и искусство», артисты, специалисты по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и режиссуре. Победители получат дипломы и памятные кубки, а обладатели Гран-при в каждом из двух направлений — денежные премии.

Конкурс организует администрация Наро-Фоминского городского округа при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Подробности размещены на сайте ЦДК «Звезда» и на странице конкурса во «ВКонтакте».

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