Студенты в Ногинске обсудили с депутатом роль молодежи в международном диалоге

Студенты встретились с депутатом Богородского округа Екатериной Щербаковой 26 октября в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина в Ногинске. Встреча открыла молодежный цикл «Утро с депутатом» и была посвящена участию молодежи в общественной жизни и международных проектах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостем первой встречи цикла «Утро с депутатом» стала Екатерина Щербакова — депутат Богородского округа, заместитель председателя Палаты молодых законодателей при совете Федерации, руководитель бизнеса и организатор социальных проектов. Студенты обсудили с ней, как влиять на общественные процессы и развивать связи между городами и странами.

Щербакова рассказала, как представляла округ на межрегиональных и международных площадках. Она поделилась опытом выступлений на форуме России и Беларуси перед руководителями двух стран, переговоров в Бахрейне, поездки на международный Молодежный саммит в Зимбабве и участия в проектах в Венесуэле и Армении. Примером спортивного сотрудничества стал проект «Футбол без границ» с командами из Колумбии и Намибии.

Депутат подчеркнула важность иностранных языков, делового этикета и навыков переговоров для общественной деятельности и лидерства. Эти компетенции помогают находить единомышленников и запускать совместные проекты. Участники также обсудили, как укреплять международные связи через науку, культуру, спорт, личные достижения и социальные инициативы. Щербакова делилась личными историями и отвечала на вопросы студентов.

«Ребята сначала стеснялись, но потом разговорились, начали задавать вопросы — действительно очень интересные. Были и такие, над которыми пришлось задуматься. Приятно, что ребята задают и вполне бытовые вопросы. Видно, что они увлечены жизнью нашей страны и ее процессами», — поделилась Екатерина Щербакова.

Она добавила, что такие встречи дают важную обратную связь и помогают понять, над чем еще нужно работать и к чему стремиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.