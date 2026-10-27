В Казани пройдут полуфинал и финал Международного чемпионата по битве роботов

30 и 31 октября 2026 года в рамках Международного форума Kazan Digital Week — 2026 в Казани пройдут отборочные поединки и финальные этапы Международного чемпионата по битве роботов. Об этом сообщается в пресс-релизах форума. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

30 октября состоятся отборочные поединки в дисциплине «Битва мини-роботов» Международного чемпионата и III Открытый турнир по битве мини-роботов Республики Татарстан. Регистрация на мероприятия продлится до 25 октября 2026 года включительно по ссылке: https://kazandigitalweek.com/ru/sign-up?role=1.

31 октября пройдут полуфинал и финал четвертого сезона Международного чемпионата по битве роботов. Регистрация доступна до 31 октября 2026 года включительно по ссылке: https://kazandigitalweek.com/ru/sign-up?cpromo=br26_user&role=1.

Согласно расписанию, 30 октября сбор зрителей назначен на 09:40. Республиканский турнир начнется в 10:10, полуфинал и бой за 5-е место пройдут с 15:05 до 15:30, финал — с 16:10 до 16:30, церемония награждения — с 16:40 до 17:00. Отборочные поединки Международного чемпионата в категории до 1,5 кг запланированы на 11:35–12:15 и 14:25–15:05, дополнительные отборочные поединки — на 15:30–16:10.

31 октября в рамках финального этапа пройдут три шоу: первое — с 10:00 до 12:30, второе — с 14:30 до 16:00, третье — с 18:00 до 21:00. В программе — битва мини-роботов в категории до 1,5 кг и битва роботов в категории до 110 кг. В третьем шоу состоятся полуфиналы и финалы, показательный поединок роботов-гуманоидов и церемония награждения победителей. Сбор зрителей — за 30 минут до начала каждого шоу.

Четыре отборочных этапа Чемпионата прошли при поддержке Правительства Москвы с 6 по 10 октября 2026 года в рамках форума «Цифровые решения». Участниками стали 144 команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса (64 в дисциплине «Битва роботов», 80 в дисциплине «Битва мини-роботов»).

Финальные поединки между 32 командами Чемпионата и подведение итогов четвертого сезона пройдут при поддержке Правительства Республики Татарстан в рамках Международного форума Kazan Digital Week — 2026, который проводится с 29 по 31 октября 2026 года.

Прямые трансляции мероприятий доступны 30 октября по ссылке: https://vkvideo.ru/live-219465931_456242002, а 31 октября — по ссылке: https://vkvideo.ru/live-219465931_456241974.

Место проведения — Международный выставочный комплекс «Казань Экспо» (Респ. Татарстан, Лаишевский р-н, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, д. 1, корп. 1).