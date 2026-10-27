«ЗиО-Подольск» поставил первый парогенератор для исследовательского реактора

Завод «ЗиО-Подольск» изготовил и отправил первый из двух парогенераторов для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Оборудование доставили в Димитровград на площадку Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольский завод «ЗиО-Подольск», входящий в машиностроительный дивизион «Росатома», поставил первый из двух парогенераторов для реактора МБИР. Парогенератор состоит из трех модулей: каждый весит 9 тонн и имеет длину более 9 метров.

Конструкцию оборудования разработали с учетом опыта эксплуатации реактора БОР-60, который работает в НИИАР с 1969 года.

МБИР создают для исследований перспективных ядерных технологий, изучения топлива и материалов, а также разработки решений для атомных энергетических установок следующего поколения. Новый реактор расширит возможности российских ученых в изучении технологий ядерного топливного цикла.

Поставка оборудования для МБИР стала еще одним примером участия подольских машиностроителей в крупных научно-технических проектах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.