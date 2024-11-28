Умерла актриса Вера Карпова

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Скончалась артистка Вера Карпова, которая известна многим россиянам по роли старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании». По предварительной информации, она могла умереть из-за острой сердечной недостаточности, сообщает SHOT .

Карпова умерла вечером 27 ноября в Санкт-Петербурге. На момент смерти ей был 91 год.

Женщина стала известной актрисой благодаря участию в культовых сериалах и фильмах. В списке ее работ — «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

За всю карьеру она сыграла 80 ролей в кинокартинах. Также она работала в театре Комедии имени Акимова на протяжении 60 лет.

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