Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин

Хирург, замдиректора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, профессор Владимир Бедин скончался в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости .

После окончания Кемеровского государственного медицинского института Владимир Владимирович стал хирургом и начал работать в Кузбасском областном гепатологическом центре, возглавив его в 2001 году. В 2007 году Бедин стал руководителем отделения хирургии печени и поджелудочной железы в Городской клинической больнице им. С. П. Боткина, а в 2024 году стал замдиректора по инновационному развитию в Многопрофильном медицинском научном клиническом центре имени С. П. Боткина.

Бедин был выдающимся хирургом, владевшим всеми методами диагностики и лечения хирургических заболеваний брюшной полости, печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Он провел множество успешных операций по спасению пациентов с серьезными заболеваниями, такими как панкреонекроз, травмы печени и желчных протоков.

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