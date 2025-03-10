Ясный человек: в Петербурге умер автор гимна Олег Чупров

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался автор гимна города Олег Чупров, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Ясный, светлый человек, трудоголик исключительный. Он сотрудничал со всеми писательскими организациями, помогал молодым поэтам, вел семинары», — сказала вдова поэта Людмила Чупрова.

Олег Чупров родился в республике Коми, в 1959 году поступил в Ленинградский университет, затем окончил Литературный институт имени Горького, работал журналистом. Всю жизнь провел в Ленинграде и Санкт-Петербурге.

Песни его на его слова исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Михаил Боярский и Сергей Захаров. Он писал много детских стихов.

В 2002 году в Петербурге объявили конкурс на текст гимна к 300-летию города. Его нужно было положить на музыку Глиэра «Гимн великому городу». Из 380 претендентов победителем выбрали Чупрова со стихами «Державный град коронован красотою…».