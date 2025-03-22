Умер совладелец ERG из Казахстана Александр Машкевич

В субботу скончался казахстанский бизнесмен, совладелец Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийской финансовой компании (владеет Евразийским банком) Александр Машкевич, ему был 71 год, сообщает «Интерфакс» .

В ERG уточнили, что предприниматель умер после продолжительной болезни. Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на источники написали, что мужчина скончался после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Александру Машкевичу вместе с Патохом Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова принадлежит около 20% акций ERG каждому. Комитет госимущества и приватизации Минфина Казахстана владеет остальными 40%.

ERG была создана в 2014 году на базе активов Eurasian National Resources Corporation (ENRC). Она зарегистрирована в Люксембурге.

Кроме того, у Машкевича в собственности было 33,3% акций Евразийской финансовой компании. В нее включены Евразийский банк Казахстана, страховая компания «Евразия», брокер «Евразийский Капитал».