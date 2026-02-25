Умер мужчина, пострадавший при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
25 февраля украинский дрон ударил по автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского округа Белгородской области. Был ранен мирный житель, позднее он скончался, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Транспортное средство полностью сгорело в результате удара. Находящийся внутри мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук и ног.
Он был в тяжелом состоянии. Пострадавшего решили транспортировать в больницу. Однако по пути он скончался.
«Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось… » — написал Гладков.
Он выразил соболезнования родным погибшего.
Накануне дрон ВСУ атаковал грузовик в селе Чайки Белгородского округа. Водитель погиб.
