Дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль под Белгородом, погиб мужчина

сегодня в 14:55

FPV-дрон украинской армии целенаправленно атаковал грузовик в селе Чайки Белгородского округа. Водитель погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По словам главы региона, БПЛА специально атаковал грузовой автомобиль. Он получил повреждения.

«Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким (погибшего — ред.)», — написал Гладков.

Ранее при детонации беспилотника в поселке Борисовка Белгородской области пострадал мирный житель. Он получил минно-взрывную травму, осколочные ранение лица и руки.

