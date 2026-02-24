В Белгородской области при детонации БПЛА пострадал мирный житель
При детонации беспилотника в поселке Борисовка Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на платформе Max.
«В поселке Борисовка при детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранение лица и руки», — отметил он.
Он отметил, что после оказания помощи в Борисовской ЦРБ пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью почти 300 дронов, а также совершили два массированных ракетных обстрела.
