Гладков: Белгород подвергся двум массированным ракетным обстрелам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью 294 дронов и минимум 15 боеприпасов атаковали Белгородскую область. В результате один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора региона, Белгород подвергся сразу двум массированным ракетным обстрелам. Противник использовал 15 боеприпасов и 10 беспилотников. В итоге 8 многоквартирных домов получили повреждения. Есть и другие разрушения, в том числе повреждены 38 автомобилей и три коммерческих.

Обстрелам подверглись разные округа региона. Так, в Белгородском округе ВСУ стреляли в том числе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Малиновка и Октябрьский.

«В поселке Малиновка в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина. Автомобиль сгорел. В районе хутора Церковный от детонации дрона на территории предприятия ранена женщина. В тяжелом состоянии она госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков.

Также 23 февраля в поселке Комсомольский в результате детонации БПЛА ранены два человека. Женщина продолжает лечение в стационаре, мужчина — амбулаторно.

Ударам ВСУ подверглись Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, а также Ивнянский округа. На части территорий получили повреждения частные и многоквартирные дома, а также автомобили, принадлежащие мирному населению. Есть территории, где последствий удалось избежать.

«Вчера (22 февраля — ред.) за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал от удара дрона по машине 21 февраля в селе Сурково. У него диагностировали минно-взрывную травму. Лечение продолжает амбулаторно», — добавил Гладков.

В общей сложности ВСУ использовали для атаки по Белгородской области минимум 294 беспилотника. На местах падения обломков работают оперативные службы.

