Умер актер и спортсмен О. Джей Симпсон

В возрасте 76 лет ушел из жизни американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон, сообщает Baza.

О. Джей Симпсон был осужден за убийство жены и ее друга. Хотя суд оправдал актера в данном деле, но гражданское судебное разбирательство обязало его выплатить штраф в размере 33 млн рублей.

В 2008 году мужчину признали виновным в вооруженном ограблении и похищении людей. Суд приговорил его к 33 годам заключения с возможностью досрочного освобождения. А в 2017 году мужчина вышел на свободу.

Орентал Джеймс Симпсон долгое время боролся с раком. Он ушел из жизни в окружении своих детей и внуков.

Мужчина был участником Национальной футбольной лиги США. После окончания спортивной карьеры он снимался в рекламе, а также кино.