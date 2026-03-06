«Уматывай к себе на родину»: пассажир московского метро оскорбил и избил девушку

В московском метро пассажир напал на девушку после слов о родине

В метро Москвы пассажир напал на девушку. Он начал с оскорблений, а закончил избиением, сообщила пользователь Instagram* dzera_law.

По ее словам, инцидент случился, когда она ехала в вагоне в наушниках. Сначала пассажир подошел и сказал ей «уматывай к себе на родину». После этого он на эскалаторе начал пинать девушку ногами.

При этом что стало причиной агрессии молодого человека — неизвестно.

«Понятия не имею, зачем он это сделал. Но уже случилось. И с чего он решил, что Россия не моя родина, тоже неизвестно», — поделилась пострадавшая.

