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Улицы Мекки и Медины ушли под воду из-за наводнения в Саудовской Аравии

Священные города Мекка и Медина оказались во власти водной стихии после масштабного наводнения в Саудовской Аравии, улицы перечисленных городов оказались затоплены, сообщает Mash .

Бурные потоки воды, обрушившиеся с каменистых возвышенностей, затопили населенные пункты региона, превратив привычно засушливые улицы в бурлящие водные артерии.

Местные жители публикуют в Сети видео с затопленных улиц. На кадрах видно, что уровень воды достаточно высокий. Припаркованные автомобили оказались наполовину затоплены.

В связи с катастрофической ситуацией местные метеорологи присвоили максимальный уровень угрозы трем городам — древним Мекке и Медине, а также прибрежной Джидде. Интенсивные осадки спровоцировали настоящий хаос на дорогах: транспортные средства оказались во власти мощных водных потоков, а городская инфраструктура была парализована.