Укусил малярийный комар: россиянин умер после отдыха в Африке

Житель Ульяновска Владислав скончался от малярии после поездки в Танзанию. Его укусил малярийный комар, когда россиянин и его беременная супруга отдыхали на архипелаге Занзибар, сообщает Mash .

После возвращения из Африки здоровье 35-летнего туриста стало резко ухудшаться. В это время Владислав обратился в больницу с жалобами на головокружение, недомогание и температуру около 39 градусов.

Изначально медики сочли, что пациент болен гриппом, и начали ставить ему капельницы с витаминами. Лечение не помогало и мужчине становилось все хуже.

После госпитализации у Владислава выявили уже малярию. Доктора боролись за жизнь мужчины, однако он умер в больнице.

Близкие покойного утверждают, что перед поездкой в Африку Владислав и его жена не проходили рекомендуемую химиопрофилактику от малярии.